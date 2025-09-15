В США оценили идею о создании бесполетной зоны над Украиной

Макгрегор: Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации конфликта

Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации конфликта и вовлечению в него НАТО. О последствиях такого шага высказался полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, европейские лидеры обсуждают такую возможность с целью введения войск в эту зону. При этом, напомнил полковник, президент России Владимир Путин предупреждал, что иностранные войска на Украине станут законными целями для российских солдат.

«Если там вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения», — указал Макгрегор.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал обдумать вопрос введения бесполетной зоны над Украиной. Он уточнил, что подобное решение Варшава может принять только с союзниками.