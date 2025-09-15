В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

CBS: В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов телеканала Fox

В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов телеканала Fox 13 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом сообщает CBS.

Новостной канал подтвердил CBS News, что устройство было установлено под их автомобилем, припаркованным рядом с жилым зданием. В полиции указали, что взрыва не произошло, так как устройство «не сработало должным образом».

Правоохранители задержали двоих подозреваемых — 58-летнего Адиба Насира и 31-летнего Адила Джастиса Ахмеда Насира. Их поместили в тюрьму округа Солт-Лейк 14 сентября без права внесения залога. Задержанным могут быть предъявлены обвинения, включая покушение на поджог при отягчающих обстоятельствах, угрозу терроризма и хранение оружия массового поражения.

В CBS также обратили внимание, что инцидент произошел недалеко от Университета долины Юта, где в ходе публичного мероприятия был застрелен консервативный активист Чарли Кирк.

Покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка произошло в среду, 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, спасти его не удалось.