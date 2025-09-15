В Эстонии захотели восстановить обучение на русском языке

В Эстонии альянс «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» провозгласил цель восстановить обучение на русском языке. Об этом заявил лидер движения Олег Гогин, передает ERR в своем Telegram-канале.

«Важно попытаться сделать так, чтобы хотя бы одна школа восстановила обучение на русском языке. А затем по этому примеру могли бы последовать и другие школы», — заявил эстонский активист.

Он также отметил, что 70 процентов русскоязычных детей в Эстонии не знают эстонского языка. По словам Гогина, это является одной из причин создания союза.

Эстония является членом блока НАТО. Ранее премьер-министр страны Кристен Михал заявил, что у Таллина нет сил сдерживать Россию.