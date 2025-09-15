Мир
10:37, 15 сентября 2025Мир

Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

Вице-президент США Вэнс проведет шоу погибшего соратника Трампа Чарли Кирка
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Alex Wroblewski / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет шоу погибшего американского активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом политик написал на свой странице в соцсети Х.

«Завтра мне выпадет честь вести шоу Чарли Кирка. Присоединяйтесь ко мне, чтобы почтить память моего друга», — призвал Вэнс.

Ранее американский вице-президент рассказал, что основатель движения Turning Point USA Чарли Кирк оказал значительное влияние на политическую жизнь в США и кампанию Трампа. По словам политика, Кирк непосредственно связан с его политическим успехом — поддержал идею участвовать в выборах в Сенат, познакомил с людьми, которые позднее возглавили его кампанию, и с Дональдом Трампом-младшим.

Вэнс назвал активиста не только мыслителем, но и практиком, который превращает идеи в масштабные события с тысячами активистов.

