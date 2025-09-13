Джей Ди Вэнс рассказал о влиянии Кирка на его карьеру

Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал свой политический успех с Чарли Кирком

Застреленный в США праворадикальный активист Чарли Кирк оказывал значительное влияние на политическую жизнь в США и успех кампании президента США Дональда Трампа. Об этом в социальной сети Х рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РБК.

По словам политика, Кирк непосредственно связан с его политическим успехом — поддержал идею участвовать в выборах в Сенат, познакомил с людьми, которые позднее возглавили его кампанию, и с Дональдом Трампом-младшим.

Вэнс назвал активиста не только мыслителем, но и практиком, который превращает идеи в масштабные события с тысячами активистов. «И после каждого такого события он обнимал меня, говорил, что молится за меня, и спрашивал, чем может помочь», — вспоминает вице-президент США.

В своей прощальной речи Вэнс называет Кирка тем человеком, без которого его путь в Белый дом был бы невозможен.

Ранее журналист, ведущий канала Talk TV Майк Грэм расплакался в прямом эфире, вспоминая о Кирке. «Что не так с нашим миром? Почему люди не могут нормально относиться друг к другу и не стрелять друг в друга, ради всего святого?» — задался он риторическим вопросом.

Чарли Кирк занялся правым активизмом в 18 лет, когда основал движение Turning Point. Он поддерживал Трампа в каждой из трех президентских кампаний, в том числе заявляя об украденных выборах 2020 года, выступал против поддержки Украины и за запрет абортов. Также он был сторонником права на ношение оружия, считая несколько жертв в год допустимыми.