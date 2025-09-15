Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 15 сентября 2025Россия

Военкоры сообщили о прорыве ВС России на лиманском направлении

«РВ»: ВС России прорвались в Ямполь на лиманском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России прорвались в Ямполь на лиманском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.

Отмечается, что украинские войска пытаются зачистить поселок, но российские военные занимают позиции в домах, подвалах, погребах. В настоящее время в поселке продолжаются активные боевые действия.

«Следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    Силовики сообщили об избиении сотрудниками ТЦК раненого бойца ВСУ

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России на лиманском направлении

    Екатерина Варнава снялась в трусах

    На Западе назвали причины мощи России в СВО

    В Польше оценили возможность участия в конфликте с Россией

    Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой

    Путин оценил эффективность усилий по снижению инфляции

    Мужчинам назвали три неочевидных причины импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости