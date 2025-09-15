Путешествия
17:34, 15 сентября 2025Путешествия

Влюбленных выгнали из туристического города Европы из-за прыжка в воду

Двух туристов оштрафовали на 43 тысячи за прыжок в реку Сан-Видаль в Венеции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Двух туристов лишили отпуска в Европе из-за прыжка в реку Сан-Видаль. Об этом сообщает Prima Venezia.

По данным источника, 11 сентября 35-летний англичанин и его спутница, 25-летняя гражданка Румынии, прыгнули в Гранд-канал в Венеции, Италия. Гондольеры вызвали полицию, которые обнаружили плавающих путешественников из Великобритании.

За прыжок в воду мужчину и женщину оштрафовали на 450 евро (43,7 тысячи рублей). Также влюбленных выгнали из туристического города, запретив посещение исторического центра на 48 часов. Тем самым полицейские положили конец их подходящему к завершению отдыху.

Ранее россияне спустились в метро в Европе и заплатили за это 30 тысяч рублей. Супруги из Санкт-Петербурга не заметила автомат с билетами и нарвалась на штраф.

