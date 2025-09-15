Влюбленных выгнали из туристического города Европы из-за прыжка в воду

Двух туристов оштрафовали на 43 тысячи за прыжок в реку Сан-Видаль в Венеции

Двух туристов лишили отпуска в Европе из-за прыжка в реку Сан-Видаль. Об этом сообщает Prima Venezia.

По данным источника, 11 сентября 35-летний англичанин и его спутница, 25-летняя гражданка Румынии, прыгнули в Гранд-канал в Венеции, Италия. Гондольеры вызвали полицию, которые обнаружили плавающих путешественников из Великобритании.

За прыжок в воду мужчину и женщину оштрафовали на 450 евро (43,7 тысячи рублей). Также влюбленных выгнали из туристического города, запретив посещение исторического центра на 48 часов. Тем самым полицейские положили конец их подходящему к завершению отдыху.

