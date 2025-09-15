Забота о себе
23:58, 15 сентября 2025Забота о себе

Врач Мясников назвал главный продлевающий жизнь фактор

Врач Мясников назвал физическую активность главным фактором долголетия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Лучший способ продлить жизнь — это физическая активность. Главный фактор долголетия озвучил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Чудо-средство от всех болезней — это физические нагрузки. <…> В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства. И правильным ответом будет физическая активность», — подчеркнул специалист.

По словам Мясникова, отсутствие физической активности занимает третье место по уровню смертности, оно провоцирует развитие онкологии и заболеваний сердца и сосудов.

Хороший способ улучшить самочувствие — заняться ходьбой. Даже подъем и спуск по лестнице вместо лифта может помочь укрепить здоровье, резюмировал врач.

Ранее россиянам перечислили позволяющие дожить до 100 лет привычки. Среди них — прогулки при дневном свете сразу после пробуждения и ходьба босиком по природным поверхностям.

