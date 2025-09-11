Забота о себе
11:27, 11 сентября 2025Забота о себе

Специалист по долгожительству перечислил позволяющие дожить до 100 лет привычки

Терапевт Энаят: Ходьба босиком и обливания холодной водой продлевают жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Специалист по долгожительству терапевт Мохаммед Энаят перечислил привычки, позволяющие дожить до 100 лет. Своими рекомендациями он поделился в беседе с Metro.

По словам Энаята, продлить жизнь помогают прогулки при дневном свете сразу после пробуждения и ходьба босиком по природным поверхностям, например, траве (в идеале во время выполнения дыхательных упражнений или упражнений на осознанность). Он объяснил, что такие прогулки позволяют регулировать циркадный ритм организма и противостоять стрессу. Также, добавил он, полезными могут быть обливания холодной водой, стимулирующие обмен веществ.

Кроме того, Энаят посоветовал снижать уровень кортизола перед сном, что поспособствует здоровью мозга. «Займитесь вечером медитацией или дыхательными упражнениями, избегайте использования экранов по крайней мере за час до сна и следите за тем, чтобы в вашей комнате было прохладно и темно», — добавил он.

Частью вечернего досуга терапевт предложил сделать упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна. «С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, мочевой пузырь не получает достаточной поддержки, и вам приходится просыпаться, чтобы помочиться ночью. Таким образом, поддерживая силу мышц тазового дна, вы предотвратите необходимость просыпаться и нарушать свой сон для мочеиспускания», — заключил он.

Ранее профессор эпидемиологии Карин Модиг обнаружила три фактора, объединяющие всех долгожителей. По ее словам, здоровая сердечно-сосудистая система, позитивный взгляд на жизнь и цели являются наиболее распространенными факторами долголетия.

