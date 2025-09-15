Врач предупредила о последствиях ношения новой одежды без предварительной стирки

Врач Недорост: Ношение новой одежды без стирки чревато аллергическим дерматитом

Дерматолог Сьюзан Недорост призвала всегда стирать новую одежду перед тем, как ее впервые надеть. О последствиях ношения вещей без предварительной загрузки в стиральную машину она предупредила в разговоре с изданием El Periodico De España.

Как пояснила Недорост, пренебрежение этим правилом чревато аллергическим дерматитом. Причем это заболевание может появиться только через несколько дней после ношения новой одежды. Главным симптомом патологии является сыпь, которая не проходит несколько недель, подчеркнула врач.

Причиной аллергического дерматита, по ее словам, являются красители, которые используются на производстве для придания полиэстеру, нейлону и акрилу того или иного цвета. В новой одежде содержится большое количество этих химических веществ, но после стирки оно существенно снижается, заключила Недорост.

