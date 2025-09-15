Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 15 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

Военный эксперт Дандыкин: Сбои в работе Starlink критичны для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Starlink — это одна из основных составляющих управления ВСУ, — сказал военный. — Все эти спутниковые данные, связь — это критично важно. Это прямое влияние на управление беспилотниками, подразделениями. И, безусловно, это один их ключевых факторов, позволяющих ВСУ оказывать сопротивление нашим военным».

Даже непродолжительное отключение спутникового интернета, как отметил Дандыкин, поставит под большую угрозу боеспособность противника. Он объяснил, что ситуация на поле боя меняется очень быстро, и отсутствие связи между взводами, ротами, батальонами и даже отдельными бойцами может привести к самым негативным последствиям для ВСУ.

«У них много станций, мы за ними охотимся. Есть, конечно, и дублирующая связь, но именно Starlink — основной. Этот вид связи позволяет быстро решать боевые задачи по корректировке позиций. Так что технические сбои здесь — это серьезно», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что у ВСУ перестал работать Starlink по всей линии фронта. Предполагается, что сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Доктор Мясников пожаловался на неграмотных журналистов

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости