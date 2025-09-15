ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

Военный эксперт Дандыкин: Сбои в работе Starlink критичны для ВСУ

Технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Starlink — это одна из основных составляющих управления ВСУ, — сказал военный. — Все эти спутниковые данные, связь — это критично важно. Это прямое влияние на управление беспилотниками, подразделениями. И, безусловно, это один их ключевых факторов, позволяющих ВСУ оказывать сопротивление нашим военным».

Даже непродолжительное отключение спутникового интернета, как отметил Дандыкин, поставит под большую угрозу боеспособность противника. Он объяснил, что ситуация на поле боя меняется очень быстро, и отсутствие связи между взводами, ротами, батальонами и даже отдельными бойцами может привести к самым негативным последствиям для ВСУ.

«У них много станций, мы за ними охотимся. Есть, конечно, и дублирующая связь, но именно Starlink — основной. Этот вид связи позволяет быстро решать боевые задачи по корректировке позиций. Так что технические сбои здесь — это серьезно», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что у ВСУ перестал работать Starlink по всей линии фронта. Предполагается, что сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса.