ВСУ признали технологический успех России на поле боя

Командир из ВСУ Билецкий: Россия опередила Украину по количеству FPV-дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

Украина теряет технологическое преимущество на фронте. С таким заявлением выступил командир Третьего штурмового корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий, его слова приводит украинское издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина в период с 2022 по 2024 годы создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, наладила работу беспилотников-перехватчиков, которые интегрируются с радами.

При этом, как отметил Билецкий, в нынешнем году Россия опередила Украину по количеству FPV-дронов. В своем заявлении командир призвал к созданию стратегии военно-промышленного развития технологий для ВСУ.

Ранее на Украине рассказали о способности ВС России использовать «матрешку» из беспилотных летательных аппаратов. Незадолго до этого сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк отметил превосходство российских беспилотников. По его словам, ВСУ не обладают технологиями для защиты от БПЛА.

