Жених Тейлор Свифт появился на матче в облегающих шортах и вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: David Eulitt / Getty Images

Игрок в американский футбол Трэвис Келси пришел на матч в необычном наряде и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

35-летний жених известной певицы Тейлор Свифт посетил стадион Эрроухед в Канзас-Сити. Так, он предстал на красной дорожке в белой рубашке и синем костюме, который состоял из пиджака с золотистыми пуговицами и облегающих шорт. При этом он подобрал к наряду галстук в тон, черные ботинки и солнцезащитные очки.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида спортсмена и принялись обсуждать его в комментариях. «Не фанат, но мне нравится его уверенность», «Ну, лучше, чем мешковатые дырявые джинсы, которые раньше были в моде», «Мистер Свифт — настоящий законодатель моды», «Он выглядит нелепо», «Так одеваются маленькие британские школьники. А вот взрослые мужчины — нет», «Вероятно, сама Свифт купила ему этот наряд», — высказывались они.

Ранее стали известны новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

