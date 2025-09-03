Ценности
13:50, 3 сентября 2025
Ценности

Раскрыты новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

People: Певица Тейлор Свифт и ее жених Келси не будут торопиться со свадьбой
Екатерина Ештокина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Раскрыты новые подробности свадьбы американской певицы и автора песен Тейлор Свифт и футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси. Соответствующий материал публикует People.

По информации анонимного источника, звезда и ее жених не будут торопиться с торжеством. «Тейлор и Трэвис празднуют помолвку, они пока не приступили к планированию свадьбы. Сейчас они просто хотят наслаждаться моментом и не собираются торопиться с торжеством. Для них стало облегчением, что больше не нужно держать это все в секрете», — пояснил собеседник издания.

В августе была раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт. По словам ювелира Ронни Агами, спортсмен преподнес исполнительнице кольцо с бриллиантом весом от восьми до десяти карат.

