Женщины раскрыли настоящее отношение к мужчинам маленького роста

Сексолог Кокс: Большинство женщин не пойдут на свидание с мужчиной ниже 173 см

Мужчинам маленького роста труднее найти спутницу жизни, уверена сексолог Трейси Кокс. Причину такого отношения она выяснила у других женщин и раскрыла ее для издания Daily Mail.

Кокс отметила, что не все женщины негативно настроены к невысоким мужчинам, однако большинство ее собеседниц заявили, что не пойдут на свидание, если партнер будет ниже 173 сантиметров. «Рост — это единственное условие, где я не готова к компромиссам. Мужчина может быть по-настоящему добрым, успешным и забавным, хорошо выглядеть, но если он низкий, я на него не посмотрю», — подчеркнула одна из женщин, с которой поговорила Кокс.

Другие девушки заявили, что низкорослые мужчины сами виноваты в том, что женщины плохо к ним относятся, так как часто ведут себя высокомерно и заносчиво. Так, одна собеседница рассказала, что ее бывший парень, который был ниже нее на пять сантиметров, запрещал ей ходить на каблуках, хотя ее рост составляет всего 170 сантиметров.

Кокс также предположила, что женщины избегают мужчин небольшого роста, так как не чувствуют себя в безопасности рядом с ними. Она пояснила, что веками ценились физически сильные и крупные мужчины, способные много работать и защищать свой дом. По мнению сексолога, эти ассоциации до сих пор влияют на выбор спутника.

Сексолог добавила, что низкорослые мужчины сталкиваются с трудностями не только в романтической сфере. По ее словам, им меньше платят по сравнению с высокими коллегами. Кроме того, их реже повышают на работе, а еще у них чаще бывает депрессия.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.