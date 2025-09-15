Жители Китая наблюдали таинственный взрыв

YEN: В небе над провинцией Шаньдун в Китае произошел загадочный взрыв

В китайской провинции Шаньдун произошел загадочный взрыв, его причины пока не установлены. Об этом пишет Yangcheng Evening News (YEN).

По одной из версий, был сбит неопознанный летающий объект. Очевидцы рассказали, что в небе появилась яркая, напоминающая факел, точка света, которая очень быстро двигалась.

«Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна», — отмечает издание.

Ранее самолет, летевший из Таллина в Вильнюс, прервал посадку в столице Литвы из-за НЛО в небе. Изначально причиной назвали сильный ветер, но позже представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас заявил о подозрении на неопознанный летающий объект.