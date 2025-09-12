Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

Sputnik: В Литве самолет прервал посадку из-за НЛО в небе

Самолет, летевший из Таллина в Вильнюс, прервал посадку в столице Литвы из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом пишет Sputnik Литва.

Инцидент произошел 11 сентября. Борт перенаправили в Ригу. Сперва причиной назвали сильный ветер, но позже представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас заявил о подозрении на неопознанный летающий объект.

Было принято решение приостановить прием и выпуск самолетов в воздушной гавани столицы до подтверждения информации. Другие службы не зафиксировали неопознанные объекты в небе, и вскоре работа аэропорта была возобновлена.

Ранее воздушная гавань Вильнюса приостановил работу из-за НЛО. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.