19:19, 15 сентября 2025Экономика

Золото установило исторический рекорд

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex превысила $3 720 за тройскую унцию
Вячеслав Агапов

Фото: mojo cp / Shutterstock / Fotodom

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 15 сентября, резко выросла. Об увеличившейся стоимости драгоценного металла свидетельствуют данные торгов.

Биржевая стоимость золота увеличилась на один процент и превысила 3 720 долларов за тройскую унцию. С начала торговой сессии она поднялась на 35,37 доллара. На максимуме драгоценный металл дорожал до 3 721,77 доллара за тройскую унцию и установил новый исторический рекорд.

Причиной подорожания драгоценного металла называют геополитическую нестабильность, которую стимулируют торговые войны, а также эскалация на Ближнем Востоке, рост напряженности вокруг Венесуэлы и обсуждение новых санкций против России, пояснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Как заявил член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас, в текущих условиях на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.

