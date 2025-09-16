19-летняя невеста Лепса похвасталась фигурой в откровенном образе

Невеста певца Лепса Киба похвасталась фигурой в коротком топе

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя возлюбленная 63-летнего исполнителя предстала в размещенном видео в черном спортивном комплекте, состоящем из леггинсов и кофты.

При этом последнюю она расстегнула, демонстрируя укороченный топ, который оголил пресс. При этом девушка собрала волосы в высокий хвост.

Ранее в сентябре 19-летняя невеста Лепса пришла на открытие его ресторана в откровенном наряде. Для выхода в свет она выбрала белое мини-платье, оформленное изображениями розовых цветов и глубоким V-образным декольте.