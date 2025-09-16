Бывший СССР
Алиев показал шоу коней

Алиев показал президенту ОАЭ шоу карабахских коней
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Информационное Агентство АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну шоу карабахских коней. Об этом пишет агентство APA в своем Telegram-канале.

Мероприятие прошло на равнине Джыдыр Дюзю в Карабахе. Уточняется, что шоу является символом дружбы Азербайджана с ОАЭ.

«Презентация карабахских скакунов как символ культурного наследия и братства объединила народы на этой священной земле», — говорится в сообщении.

Ранее во время своего визита в Карабах Ильхам Алиев заявил, что события последних пяти лет являются историей победы для Азербайджана. «Никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — рассказал президент.

