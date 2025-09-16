Алиев показал шоу коней

Алиев показал президенту ОАЭ шоу карабахских коней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну шоу карабахских коней. Об этом пишет агентство APA в своем Telegram-канале.

Мероприятие прошло на равнине Джыдыр Дюзю в Карабахе. Уточняется, что шоу является символом дружбы Азербайджана с ОАЭ.

«Презентация карабахских скакунов как символ культурного наследия и братства объединила народы на этой священной земле», — говорится в сообщении.

Ранее во время своего визита в Карабах Ильхам Алиев заявил, что события последних пяти лет являются историей победы для Азербайджана. «Никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — рассказал президент.

