Беглый олигарх высказался о власти Молдавии

Плахотнюк: Сегодня в Молдавии царят цензура, репрессии и диктатура

Сегодня в Молдавии царят цензура, репрессии и диктатура. Такое заявление сделал бежавший из республики олигарх Владимир Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола в своем Telegram-канале.

«(...) сегодня в Молдавии наблюдается состояние цензуры, возмездия и диктатуры. Были закрыты телетрансляции, мэры подвергались давлению со стороны оппозиционных политиков», — написал он.

Плахотнюк также призвал граждан голосовать против правящей партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября.

Летом 2019 года Владимир Плахотнюк покинул Молдавию из-за многочисленных обвинений, предъявленных ему. Плахотнюку вменяют коррупцию из-за колоссального влияния олигарха в 2010-х годах. В 2025 году его задержали в Греции.