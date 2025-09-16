Россия
06:01, 16 сентября 2025Россия

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на вторник, 16 сентября, беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив дроны в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.

Слюсарь такж сообщил, что в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Возгорание быстро потушили. В результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитался о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Курск, которая произошла в ночь на 16 сентября. Обломки одного из сбитых дронов повредили частный дом на улице Клюквинской.

