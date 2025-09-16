Бизнес на банковских данных россиян прикрыли в российском регионе

ФСБ задержала в Калининграде 4 граждан за продажу банковских данных россиян

В Калининграде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) прикрыли бизнес по продаже банковских данных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональном управление ведомства.

Задержаны четверо граждан 1993 — 2005 годов рождения по подозрению в противоправном доступе к банковским картам, создании дубликатов виртуальных банковских карт и сбыте банковских реквизитов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

По данным ФСБ, задержанные приобретали в теневом сегменте интернета массивы данных с реквизитами, благодаря которым они получали доступ к банковским картам граждан. После проверки подозреваемые создавали дубликаты и продавали их за криптовалюту.

Фигуранты дела признали свою вину, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России пресечена деятельность организованной преступной группы, которая вывела за границу 2,5 миллиарда рублей и финансировала Вооруженные силы Украины.