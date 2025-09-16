Культура
13:07, 16 сентября 2025Культура

Чумаков поделился подробностями срочной операции на позвоночнике

Маргарита Миронова
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Перенесший срочную операцию певец Алексей Чумаков рассказал, что ему установили шесть штифтов в позвоночнике. Подробностями хирургического вмешательства он поделился в беседе с Пятым каналом.

После отпуска в конце августа артист попал в больницу с жалобами на отказавшие ноги. По его словам, он не мог самостоятельно вставать и передвигаться. Чумакова экстренно госпитализировали прямо из аэропорта. Врачи диагностировали у него разрыв сразу двух межпозвоночных дисков, которые защемили нерв и часть спинного мозга.

«У меня в позвоночнике шесть штифтов, они такие крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигать, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — поделился певец.

Операция длилась почти пять часов. Сейчас Чумаков хорошо себя чувствует и уже активно гастролирует — спустя четыре дня после операции он дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и в Москве. Он подчеркнул, что не мог подвести своих слушателей.

