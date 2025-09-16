Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимума

Минэнерго: Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до пяти процентов

Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимальных пяти процентов. Об этом со ссылкой на презентацию Минэнерго сообщает газета «Известия».

На текущий момент за российскую нефть рассчитываются в долларах лишь в пяти процентах случаев — в 2022 году доля американской валюты составляла больше половины (55 процентов). Доля евро с того момента сократилась с 30 до одного процента.

Сейчас за энергоресурсы рассчитываются преимущественно (в 90 процентах случаев) в рублях и валютах дружественных стран. Активнее всего при оплате поставок углеводородов используется китайский юань (67 процентов).

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты, но ей «было отказано в его использовании». Активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран, в результате Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль.

Летом 2025 года страны Азии усилили тренд на дедолларизацию, сообщил канал CNBC, сославшийся на решение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширить использование местных валют в торговле и инвестициях. Валютный стратег ING Франческо Песоле отметил, что непоследовательные решения президента США Дональда Трампа в торговой политике и резкое падение курса доллара способствуют более быстрому переходу к другим валютам.