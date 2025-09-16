Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 16 сентября 2025Экономика

Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимума

Минэнерго: Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до пяти процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимальных пяти процентов. Об этом со ссылкой на презентацию Минэнерго сообщает газета «Известия».

На текущий момент за российскую нефть рассчитываются в долларах лишь в пяти процентах случаев — в 2022 году доля американской валюты составляла больше половины (55 процентов). Доля евро с того момента сократилась с 30 до одного процента.

Сейчас за энергоресурсы рассчитываются преимущественно (в 90 процентах случаев) в рублях и валютах дружественных стран. Активнее всего при оплате поставок углеводородов используется китайский юань (67 процентов).

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты, но ей «было отказано в его использовании». Активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран, в результате Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль.

Летом 2025 года страны Азии усилили тренд на дедолларизацию, сообщил канал CNBC, сославшийся на решение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширить использование местных валют в торговле и инвестициях. Валютный стратег ING Франческо Песоле отметил, что непоследовательные решения президента США Дональда Трампа в торговой политике и резкое падение курса доллара способствуют более быстрому переходу к другим валютам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости