Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 16 сентября 2025Бывший СССР

Драка в российском городе вызвала международный скандал

Драка во Владивостоке вызывала международный скандал
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Несколько драк во Владивостоке с участием группы несовершеннолетних и граждан Узбекистана вызвала международный скандал. На это отреагировал генконсул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.

«Было подано официальное заявление в управление внутренних дел города Владивостока и направлены ноты в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер...» — говорится в сообщении дипломата.

Поводом стала публикация видеороликов, где снято нападение молодых людей в масках. На одном из видео было замечено оружие, уточняют узбекские СМИ.

Ранее в региональных управлениях Следственного комитета и МВД сообщили подробности произошедшего. По словам представителей силовых структур, в ночь на 10 сентября несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения без повода и причин устроили дебош, напав на водителя грузовика. Позже они ворвались в круглосуточный магазин и там избили мужчину на глазах у продавца и других покупателей.

Подростки агрессивно вели себя на улице, громко кричали, кидались в людей камнями и другими предметами, уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Замглавы МИД оценил перспективы организации саммита России, США и Украины

    Раскрыт обещанный гонорар вернувшемуся в Россию украинскому пособнику

    «Адмирала Нахимова» вернули на завод

    В российском аэропорту остановили иностранца с сумкой долларов

    Драка в российском городе вызвала международный скандал

    В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки

    Россия стала главным поставщиком угля для одной страны

    Рогов рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Запорожья

    На Западе обеспокоились участием одной страны в учениях в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости