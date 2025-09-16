Из жизни
17:45, 16 сентября 2025Из жизни

Епископ спас упавшую в озеро священницу

В США епископ спас священницу из воды во время каноевхаристии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В американском штате Теннесси епископ спас из озера священницу. Об этом сообщает Episcopal News Service.

Инцидент произошел 7 сентября в ходе так называемой каноевхаристии — церковной службы, идущей на каноэ. Преподобная Кэт Чаппелл потеряла равновесие и оказалась в воде после того, как ее каноэ начало стремительно наполняться водой.

Увидев упавшую и барахтающуюся в воде подчиненную, епископ подплыл к Чаппелл на своем каноэ и доставил ее к берегу. «Несмотря на падение в озеро, я сделала бы это снова», — заявила Чаппелл, которая не переставала смеяться во время происшествия.

Как выяснилось позже, Чаппелл и ее спутнику досталось поврежденное каноэ с пробоинами, заделанными клейкой лентой. Все участники службы были в спасательных жилетах, что предотвратило серьезные последствия.

После возвращения на сушу каноевхаристия была завершена у алтаря на берегу. Злополучное каноэ было немедленно списано и утилизировано.

Ранее сообщалось, что в США пожилая монахиня погналась за вооруженным преступником. Мужчина украл из ее магазина карту с деньгами клиентки.

.
