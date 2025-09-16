Экономика
07:45, 16 сентября 2025Экономика

Европейские страны увеличили поставки пива в Россию

Германия в июле увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Дмитрий Воронин

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, то есть с момента повышения импортных пошлин на этот вид слабоалкогольной продукции из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Месяцем ранее ФРГ реализовала в РФ пива на 1,5 миллиона евро, говорится в материале.

Отмечается, что поставки выросли и из других европейских стран, входящих в число лидеров по этому показателю. Лидирующая в списке Чехия нарастила его на 11 процентов, до 2 миллионов евро, а Латвия — на 60 процентов, до 1,45 миллиона. Общий объем пивного экспорта стран Евросоюза в Россию достиг в июле 7,4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что на российский Дальний Восток в августе начались поставки северокорейского пива. В рознице оно стоит около 160 рублей за 0,5 литра.

