ФБР раскрыло содержание переписки подозреваемого в убийстве активиста Кирка

ФБР: Подозреваемый в убийстве Кирка в переписке заявлял о таком желании

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявлял в переписке о таком желании. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в интервью телеканалу Fox News.

«Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка и он собирается это сделать», — сказал он.

Как отметил глава ФБР, у Робинсона спросили, зачем он хочет пойти на это. Он ответил, что насчет некоторых видов ненависти нельзя договориться.

Ранее глава минюста США и генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что по законам штата Юты Робинсону может грозить расстрел. Она уточнила, что ему могут предъявить обвинение в убийстве первой степени.