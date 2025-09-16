Ценности
Футболки с цитатами Чарли Кирка ринулись скупать после расправы над ним

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emily Elconin / Reuters

Футболки с цитатами консервативного политика и активиста Чарли Кирка ринулись скупать после жестокой расправы над ним. Об этом пишет New York Times (NYT).

31-летний соратник Дональда Трампа получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Тогда он был одет в футболку с надписью Freedom («Свобода»), которая продается на официальном сайте спикера за 39 долларов (3229 рублей).

Выяснилось, что после ухода Кирка из жизни поклонники принялись массово заказывать упомянутую вещь, а также другие предметы гардероба с его цитатами. «Именно здесь пересекаются культурная идентичность и дешевый вирусный потребительский интерес», — отметил руководитель отдела контента в Memes Media Group Эндрю Прайс.

Чарли Кирк получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

