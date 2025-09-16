Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 16 сентября 2025Россия

«Газель» наехала на пенсионерку в Подмосковье и попала на видео

В подмосковной Коломне «Газель» наехала на пенсионерку и попала на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Московской области «Газель» наехала на пенсионерку и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Коломне. На кадрах видно, как грузовик начал сдавать назад и наехал на пенсионерку, стоящую на тротуаре. Женщина попала под автомобиль.

Известно, что пострадавшую госпитализировали. Характер травм не уточняется. Информации о ее состоянии нет.

Ранее в Новосибирске самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео. Все произошло в Кировском районе российского города. На кадрах видно, как грузовик, двигаясь задним ходом, наезжает на людей, стоящих возле строения. Транспортное средство затем проезжает немного вперед, после чего снова въезжает в прохожих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

    Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

    Путин в камуфляже и с пистолетом в руках попал на видео

    Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

    Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

    Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

    Путин в военной форме посетил полигон Мулино

    Жителей российского города предупредили об оползнях и подтоплениях

    Стало известно о скудной жизни Байдена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости