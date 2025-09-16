Бывший СССР
Граничащая с Россией страна заявила о создании противотанкового рва у границы

Эстония до 2027 года завершит создание противотанкового рва у границы с РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония до 2027 года завершит создание противотанкового рва у границы с Россией. Об этом пишет ERR со ссылкой на представителя Генштаба Сил обороны Эстонии.

«До конца 2027 года планируется завершить сооружение более 40 км противотанкового рва. Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.

Общая протяженность зоны обороны составит около 100 километров при глубине 40 от линии сухопутной границы с Россией.

Ранее глава Комитета по внешним связям Эстонии Марко Михкельсон призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поставить Украине ракеты Taurus.

