Эстония назвала способ для Европы перестать быть «пораженцами»

В Эстонии призвали канцлера ФРГ Мерца поставить Украине ракеты Taurus

Глава Комитета по внешним связям Эстонии Марко Михкельсон призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поставить Украине ракеты Taurus. Его слова передает BALTNEWS.

Он добавил, что Европе пора перестать быть «пораженцами». По его словам, немецкие ракеты станут «реальным давлением на Россию».

Ранее МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России Ленара Салимуллина и выразил дипломату протест из-за якобы нарушившего воздушное пространство республики российского вертолета. По информации ведомства, российский вертолет Ми-8 около четырех минут без разрешения пребывал в воздушном пространстве республики в районе острова Вайндлоо.

До этого МИД России рассказал, что ему удалось решить проблему с задержкой выплат пенсий российским соотечественникам, проживающим в Латвии и Эстонии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ранее платежи блокировались иностранными банками из-за санкций.