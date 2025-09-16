Хоккеиста «Спартака» отстранили за допинг

Хоккеиста «Спартака» Морозова отстранили за нарушение антидопинговых правил

Нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Ивана Морозова отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество. Они отметили, что Морозов не допускается к тренировкам и матчам до завершения расследования и окончательного разъяснения ситуации.

В клубе подчеркнули, что вещество оказалось в организме спортсмена вне деятельности команды и ее медицинского штаба. «Спартак» заверил, что последовательно выступает за соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие профильным органам в ходе разбирательства.

В прошлом сезоне хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.