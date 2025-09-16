Спорт
Атлетик Б
Сегодня
19:45 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
Сегодня
19:45 (Мск)
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
0:1
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
0:0
1-й тайм
live
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
18:23, 16 сентября 2025Спорт

Хоккеиста «Спартака» отстранили за допинг

Хоккеиста «Спартака» Морозова отстранили за нарушение антидопинговых правил
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Ивана Морозова отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество. Они отметили, что Морозов не допускается к тренировкам и матчам до завершения расследования и окончательного разъяснения ситуации.

В клубе подчеркнули, что вещество оказалось в организме спортсмена вне деятельности команды и ее медицинского штаба. «Спартак» заверил, что последовательно выступает за соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие профильным органам в ходе разбирательства.

В прошлом сезоне хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.

