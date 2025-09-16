Мир
Индия поддержала усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после разговора с американским президентом Дональдом Трампом написал в соцсети Х, что его страна поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — заявил политик.

Он поблагодарил Трампа за звонок и поздравления с днем рождения (17 сентября Моди исполнится 75 лет), а также отметил, что, как и его американский коллега, стремится вывести всеобъемлющее партнерство Дели и Вашингтона на новый уровень.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что премьеру Индии передали данные о гарантиях Украине по итогам саммита «коалиции желающих». «Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру [на Украине]», — сказал он.

