Известная телеведущая снялась обнаженной в душе

Английская телеведущая Джулия Брэдбери снялась в откровенном виде в душе

Известная английская журналистка и телеведущая Джулия Брэдбери снялась в откровенном виде. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летнюю знаменитость запечатлели полностью обнаженной, когда она принимала душ. Так, во время водных процедур женщине, пережившей рак груди, сообщили новости о ее новой книге с советами по здоровью.

«Не могу поверить, что всего за неделю после выхода книга Hack Yourself Healthy оказалась на первом месте в списке бестселлеров [британской газеты] Sunday Times. Это очень важно для меня и моей семьи, и я так благодарна», — указала в подписи Брэдбери.

