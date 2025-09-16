Условия для получения жилья облегчат одной категории граждан

«Известия»: Для детей-сирот смягчат условия получения жилищного сертификата

Детям-сиротам могут облегчить процесс получения жилищного сертификата. О соответствующем законопроекте пишут «Известия».

Новый закон в случае принятия смягчит требования к величине обязательного дохода. Сегодня для получения жилищного сертификата требуется официальный доход, превышающий размер МРОТ за год. Авторы инициативы предлагают учитывать в этом вопросе не только доходы сирот, но и их работающих супругов. Согласно документу, для оформления сертификата на получение жилья или погашение ипотеки выпускнику детдома понадобится предоставить сведения о доходах своих и супруга за 12 календарных месяцев. Законопроект, по задумке авторов, позволит большему числу сирот претендовать на жилищные льготы.

Ранее в правительстве поддержали проект о расширении жилищных льгот для военных с детьми-инвалидами. Жилье будет предоставлено вне очереди, а льгота продолжит действовать даже после совершеннолетия такого ребенка.