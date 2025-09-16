Кражу невест запретили в одной стране

В Казахстане запретили кражу невест и принуждение к браку

В Казахстане запретили кражу невест и принуждение к браку. Об этом сообщило агентство Казинформ в Telegram-канале со ссылкой на указ президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Теперь действия, связанные с указанными двумя аспектами, будут уголовно наказуемыми. По новым правилам, наказание — до 10 лет лишения свободы.

Наказание будут применять в случае действий, связанных с насилием или совершенных в отношении несовершеннолетнего.

Ранее Токаев заявил, что необходимо провести референдум об упразднении Сената. Кроме того, он анонсировал возможность сделать парламент республики однопалатным.