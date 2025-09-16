Часть родственников бойцов СВО предложили лишить права на гробовые выплаты

Журналист Кашеварова: Нужно лишить гробовых за бойцов СВО сторонников Украины

Часть родственников бойцов специальной военной операции (СВО) нужно лишить права на получение гробовых выплат. Эту инициативу предложила в Telegram российская журналистка и общественница, глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам общественного деятеля, ей известны случаи, когда на выплаты после смерти бойца претендовали недостойные, по ее мнению, родственники. К таким она отнесла родителей, не участвовавших в воспитании будущего военного и не плативших алиментов, а также тех родственников, которые «донатили ВСУ, прокляли Россию» и являются сторонниками Украины.

В качестве примера журналист привела историю участника боевых действий в Донбассе, отец которого давно ушел из семьи и воюет за Украину, и из-за которого мать и другие родственники не могут получить выплату за военного.

И вопрос тут даже не в деньгах, а в том, что мы измываемся над гибелью наших парней Анастасия Кашеварова

