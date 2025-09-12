Россиянка присвоила два миллиона рублей бойца СВО в качестве компенсации за жизнь с ним

Сожительницу бойца специальной военной операции (СВО) обвинили в присвоении двух миллионов рублей. Об этом говорится в материале издания 29.ru.

Сестра военнослужащего обратилась в полицию. Она хочет привлечь россиянку к ответственности.

При этом сожительница бойца не отрицает, что деньги находятся у нее. Однако она считает их компенсацией за три года совместной жизни с мужчиной. «Из этих трех лет он работал три месяца официально. Все. Я его содержала, кормила», — пояснила сожительница военнослужащего.

Сам же военнослужащий с 17 августа числится пропавшим без вести.

Ранее в Краснодарском крае бывшая жена бойца СВО присвоила «гробовые» за мужа. При этом после развода пары прошло несколько лет. Более трех миллионов рублей россиянка потратила на личные нужды, введя в заблуждение органы опеки: деньги должны были быть предназначены детям солдата. Дело в отношении женщины было передано в суд.