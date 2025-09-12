Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 12 сентября 2025Россия

Россиянка присвоила два миллиона рублей бойца СВО в качестве компенсации за жизнь с ним

Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении двух миллионов рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сожительницу бойца специальной военной операции (СВО) обвинили в присвоении двух миллионов рублей. Об этом говорится в материале издания 29.ru.

Сестра военнослужащего обратилась в полицию. Она хочет привлечь россиянку к ответственности.

При этом сожительница бойца не отрицает, что деньги находятся у нее. Однако она считает их компенсацией за три года совместной жизни с мужчиной. «Из этих трех лет он работал три месяца официально. Все. Я его содержала, кормила», — пояснила сожительница военнослужащего.

Сам же военнослужащий с 17 августа числится пропавшим без вести.

Ранее в Краснодарском крае бывшая жена бойца СВО присвоила «гробовые» за мужа. При этом после развода пары прошло несколько лет. Более трех миллионов рублей россиянка потратила на личные нужды, введя в заблуждение органы опеки: деньги должны были быть предназначены детям солдата. Дело в отношении женщины было передано в суд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

    Обнаружено эффективное средство защиты от близорукости

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Самолет с пассажирами на борту повредил хвост во время посадки в Праге и попал на видео

    Съемки голливудского сериала со звездой «Аноры» перенесли

    Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

    Набиуллина оценила заявления о технической рецессии в экономике России

    В центре Москвы напали на экскурсовода

    Трамп перепутал Армению и Албанию

    В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости