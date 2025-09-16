Марго Робби пришла на премьеру фильма в оголяющем тело платье

Австралийская актриса Марго Робби пришла на премьеру фильма в откровенном платье

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма «Большое смелое красивое путешествие» в Нью-Йорке. Для данного случая звезда выбрала черно-белое платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, оголяющим тело.

Помимо этого, артистка надела босоножки на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, браслет и кольцо.

Ранее в сентябре Марго Робби вышла на публику в откровенном образе. Для этого случая актриса выбрала комплект, который состоял из юбки ниже колен с глубоким вырезом и бюстгальтера из аналогичного материала.