Марго Робби вышла на публику в бюстгальтере

Австралийская актриса Марго Робби вышла на публику в откровенном образе
Екатерина Ештокина

Фото: John Phillips / Getty Images for Sony Pictures

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби вышла на публику в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует издание Just Jared.

35-летняя знаменитость посетила презентацию фильма «Большое смелое красивое путешествие» с коллегой, актером Колином Фарреллом. Для данного случая звезда выбрала комплект, состоящий из юбки ниже колен с глубоким вырезом и бюстгальтера из аналогичного материала.

Поверх упомянутых изделий она надела расклешенное пальто. В качестве обуви артистка выбрала туфли-лодочки в тона наряду на высоких каблуках. Ее спутник, в свою очередь, надел брюки и серый лонгслив.

Ранее в сентябре Марго Робби вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера. Платье, декорированное многочисленными стразами, подчеркивало фигуру звезды.

