Медведь-турникмен объявился в российском регионе

На Камчатке медведь-качок отобрал турник и устроил зарядку

На Камчатке объявился медведь-турникмен. Он присмотрел себе гимнастический снаряд в беседке и выполнил зарядку. Видеозапись с диким «качком» опубликовал Amur Mash в Telegram.

Турник установили для инспекторов заповедников, чтобы те могли поддерживать форму во время дежурств, однако тренажер облюбовал косолапый гость.

На видео можно заметить, как крупный медведь поднимается на задние лапы и внимательно изучает металлическую перекладину. Он хватает ее передними лапами, будто проверяет прочность. Перед тем, как покинуть беседку, зверь еще раз посмотрел на турники под крышей и только после этого ушел по своим делам.

Местные жители уже пошутили над «бодибилдером из тайги» в комментариях. «Наш лес — наши правила. Турникенок сильнее некоторых людей», «Даже медведь спортом занимается», «Опору уже когтями поточил. Дал понять, какого он размера», — написали подписчики.

Теперь, пошутили интернет-пользователи, у инспекторов вряд ли получится вернуть себе перекладину. «Сейчас под этой беседкой берлогу выроет еще», — отмечается в комментариях.

Ранее упитанный морской лев забрался в рыбацкую лодку и отказался ее покидать из любви к лососю. Ситуация произошла в Усть-Камчатске.