На Украине обвинили ВСУ во лжи о ситуации в зоне спецоперации

«Страна.ua»: ВСУ замалчивают наступление России в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают от граждан страны и президента Владимира Зеленского данные о продвижении российской армии в Днепропетровской области. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что днепропетровское направление является критическим для ВСУ. Поэтому наступление российской стороны угрожает боеспособности Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области продолжают расширять буферную зону. По его словам, за последнюю неделю группировка войск «Восток» взяла под контроль сразу три населенных пункта в Днепропетровской области.