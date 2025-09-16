На Украине рассказали о продвижении российских войск на последнем рубеже ВСУ в ЛНР

DeepState: ВС России продвигаются в Серебрянском лесничестве в ЛНР

Российские войска, продвигаясь в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР), начали перекрывать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях в районе Дроновки. О наступлении ВС России на последнем рубеже украинской армии в регионе сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«К ней они уже добираются, в частности, со стороны села Серебрянка. Противник активно применяет пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов», — говорится в публикации.

Отмечается, что военных ВСУ наиболее эффективно ограничивает работа российских беспилотников.

Ранее стало известно о штурме ВС России позиций украинской армии на окраине Константиновки. Также российские подразделения атакуют ВСУ за Нелеповкой и в районе Катериновки.