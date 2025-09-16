Мир
12:52, 16 сентября 2025Мир

На Западе оценили возможность отказа Европы от российских энергоресурсов

Politico: ЕС не сможет отказаться от энергоресурсов России раньше 2027 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейский союз (ЕС), несмотря на давление президента США Дональда Трампа, не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше 2027 года. Об этом пишет Politico.

По словам источников, Брюссель не будет вносить в программу формальный запрет на поставки российской нефти. Издание отмечает, что настойчивые заявления Венгрии и Словакии о необходимости российской нефти также затрудняют дальнейший прогресс.

Ранее Трамп счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России. Он подчеркнул, что готов ввести новые санкции, но ЕС должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали его действиям.

