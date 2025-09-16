На Западе оценили возможность отказа Европы от российских энергоресурсов

Politico: ЕС не сможет отказаться от энергоресурсов России раньше 2027 года

Европейский союз (ЕС), несмотря на давление президента США Дональда Трампа, не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше 2027 года. Об этом пишет Politico.

По словам источников, Брюссель не будет вносить в программу формальный запрет на поставки российской нефти. Издание отмечает, что настойчивые заявления Венгрии и Словакии о необходимости российской нефти также затрудняют дальнейший прогресс.

Ранее Трамп счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России. Он подчеркнул, что готов ввести новые санкции, но ЕС должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали его действиям.