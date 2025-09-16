Спорт
00:13, 16 сентября 2025Спорт

Назван способ избавиться от живота за три недели

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали способ избавиться от живота за три недели. Материал доступен на сайте издания.

На первой неделе упор стоит сделать на силовые и статические движения, включая приседания с прыжком, отжимания с хлопком, подтягивания, спринты, выпады, медленные и скоростные отжимания. Во второй и третьей неделях акцент делается на динамические движения (выпады, боковые выпады, бег, «медвежьи шаги»), статические нагрузки (планки) и сложные координационные элементы (берпи, V-подъемы).

План структурирован таким образом, чтобы целенаправленно задействовать разные группы мышц, чередуя взрывные и замедленные формы движений. Это повышает расход калорий и прорабатывает мускулатуру с разных сторон.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.

