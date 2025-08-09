Назван способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания. Также в программу входят такие упражнения, как обратная планка с подтягиванием коленей, «ножницы», велосипед и касания стоп.

Эксперт добавила, что для избавления от жира на животе важно соблюдать дефицит калорий в рационе. Она объяснила, что нужно тратить больше энергии, чем потреблять.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.