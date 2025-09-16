Названы последствия признания ООН действий Израиля в секторе Газа геноцидом

Кошкин: Признание геноцида в секторе Газа осложнит международные отношения

Признание ООН действий Израиля в секторе Газа геноцидом может осложнить международные отношения Израиля, но все будет зависеть от поддержки США, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Будут арабские государства говорить о том, что Израиль признан уже на международном уровне как страна, которая проводит геноцид против арабского населения Палестины. Конечно же, об этом будут говорить, но вы видите, что Израиль не признает этого за собой и объясняет всем острую необходимость выживать в арабском мире», — сказал Кошкин.

По его мнению, в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке право за сильными и за информационными средствами Запада. Многое, по словам Кошкина, будет зависеть и от поддержки Израиля со стороны США.

«Если сейчас ООН дает такую характеристику, то для Израиля в масштабах международных отношений это серьезная черная метка», — считает политолог.

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

Израиль, со своей стороны, призвал распустить комиссию ООН, выпустившую доклад о проводимом Израилем геноциде в секторе Газа.

