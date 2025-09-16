Забота о себе
11:31, 17 сентября 2025

Названы три характеристики идеальной мочи

Врач Бербелл: Мутная моча указывает на инфекционный процесс в организме
Илья Пятыго

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что мочу необходимо оценивать по трем основным критериям. Их она назвала в беседе с изданием 20minutos.

По словам Бербелл, идеальным цветом мочи является светло-желтый. Если человек пьет слишком много воды, то она станет почти прозрачной, а если мало — темно-желтой. Все остальные цвета указывают на наличие проблем со здоровьем, предупредила специалистка.

Следующей характеристикой является отсутствие или наличие пены, продолжила она. В последнем случае медик посоветовала проверить почки. Кроме того, важно обратить внимание и на консистенцию. Так, если в моче присутствуют хлопья, она является мутной или молочной, то это говорит о наличии в организме инфекционного процесса, заключила Бербелл.

Ранее нефролог Танзила Сагова посоветовала для профилактики заболеваний почек изменить рацион. Она призвала с этой целью добавить в ежедневное меню апельсины.

